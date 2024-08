Brug bij Wierumerschouw op ponton gehesen en op weg naar reparatie

Foto: Johannes Rienks

De beschadigde brug over het Reitdiep bij Wierumerschouw is donderdagmorgen rond 08.00 uur zonder problemen van zijn plek gehesen. De brug moet gerepareerd worden na een aanvaring.

De brug raakte op 28 juli beschadigd bij een aanvaring met een schip. De schipper dacht dat hij er onderdoor kon varen, maar had geen rekening gehouden met de hoge waterstand. Sindsdien was de brug afgesloten voor het wegverkeer en de scheepvaart.

Het brugdek, 21 meter lang en bijna 35 ton zwaar, is met een grote kraan op een ponton geplaatst. Het gevaarte wordt vervolgens voor reparatie naar de stad vervoerd. In het meest gunstige geval duurt de reparatie zes weken.

De provincie verwacht dat het scheepvaartverkeer in de loop van de middag of in de avond de locatie weer kan passeren. Voetgangers, onder wie de wandelaars op het Pieterpad, moeten voorlopig nog omlopen.