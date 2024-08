Brouwerij De Prael sluit voorgoed de deuren: ‘Onmogelijk het hoofd financieel boven water te houden’

Foto via De Prael

Brouwerij De Prael aan het Boterdiep sluit per 1 november voorgoed de deuren. Volgens WerkPro, de organisatie die de brouwerij runt, kan de zaak niet meer uit. Stijgende kosten en een krimpende biermarkt zijn daarvan de oorzaken, stelt de sociale onderneming.

“Dat het hier stopt, is pijnlijk voor alle betrokkenen”, laat De Prael dinsdagmiddag weten. “Maar er vallen geen ontslagen. WerkPro zet zich in voor herplaatsing en geschikte alternatieve werkplekken voor alle verschillende medewerkers. (..) We hebben nu nog niet op alle vragen een antwoord, maar we doen ons uiterste best om de overgang voor alle betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

De Prael, van oorsprong een Amsterdamse bierbrouwer met een sociaal oogmerk, opende in 2018 voor her eerst de deuren aan de Boteringestraat. In Groningen was De Prael onderdeel van zorg- en welzijnsorganisatie WerkPro, waarmee mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplekje kregen. Voor zover bekend blijven de vestigingen in Amsterdam en Den Haag wel open.

Tot 1 november blijft De Prael open zoals gebruikelijk. Reserveringen en activiteiten gaan door tot de sluitingsdatum en gasten blijven welkom.