Brandweer redt tot twee keer toe zwaluw van appartementencomplex bij Europapark

Foto: 112 Groningen

Meerdere zwaluwen hebben het deze woensdag moeilijk gehad rond een appartementencomplex aan de Lunettenhof bij het Europapark. De brandweer moest twee keer naar het wooncomplex om het dier te bevrijden.

Woensdagochtend vloog een eerste zwaluw zich klem achter een glasplaat van een woning. Het diertje werd bevrijd door de brandweer. Maar de collega’s van de zwaluw leerden niet van het avontuur van de bevrijde vogel.

Een paar uur later moest de brandweer opnieuw uitrukken, want weer zat een zwaluw vast achter de plaat. Na de tweede geslaagde redding besloot de brandweer om de ruimte rond de glasplaat af te dichten met tape, in de hoop dat er niet nog een zwaluw vast komt te zitten.