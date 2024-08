Brandweer in actie voor bewoner die zichzelf buitensluit met kindje nog in de woning

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Brandweerlieden moeten zondagmiddag in actie komen aan de Verweystraat in de wijk De Wijert voor een bewoner die zichzelf had buitengesloten. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een buitensluiting kwam rond 15.00 uur bij de hulpdiensten binnen. “De bewoner was even naar buiten gelopen maar was de sleutel vergeten mee te nemen”, vertelt Ten Cate. “De deur viel echter dicht, in het slot. Ondertussen bevond zich in de woning een klein kind. Hulpdiensten kwamen daarom met spoed naar de locatie. De hoogwerker werd gepositioneerd. Een brandweerman is samen met de bewoner in de korf omhoog gegaan. Via het balkon lukte het om in de woning te komen. Daarmee was de situatie opgelost.”

Volgens de nieuwsfotograaf was er geen sprake van paniek: “Toen de woning werd betreden bleek het kindje rustig te slapen.”