Brandweer bevrijdt jongeman die klem zat in hek

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De brandweer moest vrijdag tegen 22.30 uur in actie komen voor een bijzondere klus. Aan de J. Baart de la Faillestraat in de Oosterparkwijk zat een jongeman vast in een hek.

Hij had volgens een medewerker van 112groningen behoorlijke last. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Tijdens de reddingsactie werd de straat afgesloten voor het verkeer.

Het is niet bekend hoe de jongeman in deze precaire situatie geraakte. Volgens een getuige probeerde hij over het hek, dat voorzien was van puntige spijlen, te klimmen.