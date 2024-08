Brand legt hok tennisbanen Grunopark in de as: “Activiteiten op park gaan gewoon door”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij de brand die in de nacht van maandag op dinsdag woedde op het terrein van Break Out Grunopark bij Meerstad is een hok naast de tennisbanen in de as gelegd. Ondanks de brand gaan de activiteiten op het Grunopark gewoon door.

“Het gebouwtje was niet meer in gebruik”, vertelt uitbater Jan ten Kate van het Break Out Grunopark. “Er lagen wat tennisballen, -rackets en apparatuur opgeslagen om de banen mee schoon te maken. Maar op de tennisbanen worden al enige tijd geen potjes tennis meer gespeeld. Dit omdat het eigendom afgelopen voorjaar is veranderd en er plannen zijn om er een weg aan te leggen. Of dat ook echt gaat gebeuren is onbekend. Voor zover ik weet zijn het enkel nog alleen plannen.”

Even na middernacht kreeg de brandweer van Harkstede een melding van een brand op het park. Bij aankomst bleek een houten gebouw naast de tennisbanen in lichterlaaie te staan. Met twee stralen hogedruk werd het vuur geblust. “Dat deze brand gewoed heeft, is ontzettend vervelend”, zegt Ten Kate. “Maar het heeft geen invloed op onze bedrijfsvoering. Onze horeca, waterskibaan, klimpark en strand is gewoond geopend. Mensen die afspraken gepland hebben staan, kunnen gewoon langskomen. Vandaag hebben we ook gedraaid net als andere dagen. En dat gaan we de komende dagen ook doen. Het gaat prachtig mooi weer worden, dus iedereen die langs wil komen, is welkom.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar.