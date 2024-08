Bouw nieuwe Gerrit Krolbrug begint pas over twee jaar, maar eerste voorbereidingen gaan over een week al van start

Foto via Rijkswaterstaat

Het duurt nog twee jaar voordat de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug echt van start gaat. Maar de eerste voorbereidende werkzaamheden gaan over een week al beginnen. Het is niet Rijkswaterstaat die aan de slag gaat, maar de Gasunie.

Vanaf aanstaande maandag is de Ulgersmaweg ruim anderhalve maand dicht voor alle verkeer bij tennisvereniging Van Starkenborgh. Ook het fietspad Hunzeboord is dan dicht. De tennisvereniging en het Wessel Gansfortcollege blijven voor auto’s bereikbaar via de noordkant.

De afsluitingen zijn nodig, omdat de Gasunie een gasleiding gaat verplaatsen. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe brug en de aanpassing van de omgeving er omheen. Het verplaatsen van de gasleiding gaat via een zogenaamde ‘gestuurde boring’, waarmee de leidingen onder de grond door worden geboord. Op deze manier hoeft de weg niet helemaal open.

De daadwerkelijke bouw van de nieuwe brug gaat pas in 2026 beginnen. De brug werd in mei 2021 aangevaren door een binnenvaartschip em sindsdien kunnen auto’s hier niet meer oversteken. In januari van dit jaar werden wel, na ruim twee jaar vertraging, de tijdelijke hellingbanen voor fietsers en voetgangers geopend. Voor de definitieve brug, waardoor ook auto’s weer over kunnen gaan steken, is inmiddels een voorlopig ontwerp gepresenteerd.