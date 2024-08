Bom van Bommen Berend gevonden vlak voor Bommen Berend

Een mortierbom uit de tijd dat Bernard von Galen Groningen bestookte met duizenden mortierbommen is onlangs gevonden op de plek waar de muziekschool van VRIJDAG stond.

In het rampjaar 1672 stond Bommen Berend, hoe de Duitse bisschop Christoph Bernard von Galen ook wel werd genoemd voor de Groningse poort. Hij wilde Groningen innemen en was een groot liefhebber van het gebruik van artillerie. Daarom gooide hij duizenden mortierbommen op onze stad. Onder leiding van Carl von Rabenhaupt wist Groningen stand te houden en de bisschop moest de aftocht blazen. Vandaar dat Groningen ieder jaar op 28 augustus het Groningens Ontzet viert.

De bom die bij VRIJDAG is gevonden is ontploft. De scherven zijn later door iemand bij elkaar in een gat gegooid. “De stad lag in puin en overal lagen dit soort scherven van bommen. Ik denk niet dat iemand dat in z’n tuin wil hebben, dus is het in een kuil gegooid.” vertelt gemeentearcheoloog Felicia Kalkman-Hulshof.

Felicia staat met de onderkant van een mortierbom in haar handen: “Het is hartstikke zwaar. Vorige week had ik een pompoen vast van 10 kilo, dus ik denk dat dit wel 20 kilo is. Een hele bom was soms wel 80 kilo. Je moet nagaan dat zie die wel met twee of drie mensen moesten tillen!”

De scherven van de mortierbom zijn morgen tijdens het vieren van Groningens Ontzet te bezichtigen op de begane grond van het Forum Groningen.