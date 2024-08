Bijzondere lezing over de laatste stuiptrekkingen van Bommen Berend in 1672, in de stijl van Beno Hofman

(Deel van) kopergravure van het beleg van Groningen in 1672. Op de achtergrond de stad gezien vanuit het zuiden, op de voorgrond verschanskorven en kanonnen. Bron: deelnemer Beeldbank, Groninger Archieven

In het kader van het Groningens Ontzet organiseert Volksuniversiteit (VU) Groningen de allereerste ‘Beno Hofman-lezing’. Hierbij wordt ingegaan op de nasleep van het Beleg van Groningen in 1672. De manier van vertellen is geïnspireerd op de manier warop Beno Hofman dat altijd deed.



Heiko Kuiper, voorzitter van de Volksuniversiteit Groningen, was te gast bij radioprogramma OOG Ochtendshow om er alles over te vertellen:

In 1672 probeerde Bernhard von Galen, de bisschop van Münster, die bekend is onder zijn bijnaam Bommen Berend, de stad Groningen in te nemen. De poging mislukte. De Beno Hofman lezing over Groningens Ontzet gaat vooral over wat Van Galen deed nadat hij had gemerkt dat hij de stad Groningen niet kon innemen. Hij richtte daarbij zijn vizier op de omgeving rondom de Stad, naar Oost-Groningen, tot en met Zuid-Drenthe aan toe. De lezing heet dan ook “De laatste stuiptrekkingen van Bommen Berend”.

Lezing op een toegankelijke en leuke manier gebracht

Afgelopen jaar heeft de VU twee cursussen georganiseerd over de geschiedenis van Groningen. Men wilde daarna wat meer inspelen op de actualiteit. Al snel werd gedacht aan een lezing over het beleg van Groningen door Bommen Berend. “En ik dacht: wie zou dat nu kunnen doen”, vertelt Kuiper, “Dan kom je al snel bij Beno Hofman uit, omdat die alles wist van de geschiedenis van Groningen. Maar helaas is die niet meer onder ons!” Maar de manier waarop Hofman op een heel toegankelijke en leuke manier de geschiedenis kon vertellen van Groningen, dat werd de basis van deze lezing. De familie ging akkoord dat de naam van Beno Hofman werd gebruikt.

Naar aanleiding van deze lezing zal een evaluatie plaatsvinden en als het goed is bevallen, dan zullen meer lezingen op deze manier volgen, hoopt Kuiper.

Volksuniversiteit is een cursusinstituut

Deze lezing wordt georganiseerd door de Volksuniversiteit (VU) Groningen, op verzoek van de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken. De Volksuniversiteit is niet gewone universiteit, maar een cursusinstituut, dat al 110 jaar bestaat. Het is ontstaan als een soort tegenhanger van de universiteit, om het gewone volk ook te betrekken bij kennis en wetenschap. In die tijd was de gewone universiteit een elitair instituut en de Volksuniversiteit de niet-elitaire tegenhanger. Aangezien de universiteit minder elitair is geworden, is bij de VU de focus verlegd naar het geven van cursussen voor mensen in Groningen. Er zijn vele cursussen, op het gebied van talen, mens en maatschappij, kunst en cultuur, techniek en wetenschap, creativiteit en vrije tijd en nog veel meer.

De Beno Hofman lezing is onderdeel van de vele activiteiten rondom Groningens Ontzet. Het vindt plaats op maandag 26 augustus, vanaf 19:30 uur in de Doopsgezinde Kerk. Toegang is gratis, maar belangstellenden dienen wel vooraf een plek te reserveren. Dat kan door hier te klikken .

