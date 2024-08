Bewoners Selwerd helemaal klaar met afval dat naast de containers wordt gestort: “Het is goor en vies”

Een foto van het afval in de Mispellaan

Bewoners van verschillende straten in de wijk Selwerd balen als een stekker. Sinds enige tijd wordt er huisafval naast in plaats van in de container gedaan. In de straten zorgt dit voor overlast.

“Wij hebben hier erg veel last van”, schrijven bewoners van de Mispellaan op sociale media. Op foto’s is te zien dat er diverse afvalzakken naast de ondergrondse container op de hoek met de Eglantierstraat zijn geplaatst. Een deel van deze vuilniszakken zijn open gescheurd waardoor afval zich in de omgeving verspreidt. “Het stinkt, het is goor en het is vies. Hierdoor krijgen wij last van muizen, ratten en ander ongedierte. De straat is ook de plek waar onze kinderen spelen. Zij kunnen er wel een ziekte van oplopen.”

Het probleem speelt niet alleen in de Mispellaan. Ook in de Berkenlaan werden zaterdagochtend vuilniszakken naast de afvalcontainer aangetroffen. Daarnaast speelt het probleem ook op de Eikenlaan. Over de oorzaak is niets bekend maar de bewoners vermoeden dat het gaat om mensen die geen afvalpas willen gebruiken. “Maar wij hebben geen zin om iedere ochtend afval uit onze tuinen te vegen.” Om de overlast aan te pakken willen de bewoners camera’s plaatsen. Ook heeft men contact gezocht met de gemeente.