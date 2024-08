Be Quick neemt gerenoveerde kleedkamers in gebruik

Be Quick 1887 krijgt de sleutel overhandigd van de gerenoveerde kleedkamers. Foto: Be Quick

Voetbalclub Be Quick 1887 heeft aan de vooravond van het nieuwe seizoen de gerenoveerde kleedkamers in gebruik genomen. Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de kleedkamers te vernieuwen.

Achttien maanden geleden nam Be Quick het beheer van het clubhuis en de kleedkamers over van Sport050. Deze overname maakte de weg vrij voor een grondige renovatie van de faciliteiten. “Met trots kunnen wij nu melden dat de kleedkamers die grenzen aan het clubhuis volledig vernieuwd zijn en klaar zijn voor gebruik.” Samen met verschillende lokale bedrijven is er gewerkt om de kleedkamers modern en duurzaam in te richten. “De renovatie is een succes geworden dankzij de inzet van de verschillende bedrijven. Zonder hun expertise en toewijding had dit niet kunnen slagen.”

Voor Be Quick start het nieuwe seizoen komend weekend. “De kleedkamers zijn klaar voor de toekomst. Nu is het aan onze leden en onze tegenstanders om ervoor te zorgen dat de ruimtes netjes en schoon blijven zodat we er nog vele jaren van kunnen genieten.”