Barbecueën, Bier en Luide Muziek in het Noorderplantsoen? Dit vindt Groningen!

Veel Groningers ontspannen graag in het Noorderplantsoen. Tijdens de warme zomerdagen is het een geweldige plek om met elkaar af te spreken, lekker in het gras te zitten of een wandeling te maken. Omwonenden ervaren wel steeds meer overlast van luide muziek, barbecueën en overmatig alcoholgebruik. OOG vroeg daarom aan de Groningers wat zij vinden van de situatie in het plantsoen.

Door Maarten Siepel & Wouter Holsappel

Buurtbewoners van het Noorderplantsoen klagen al langere tijd over de overlast die ze ervaren. Om deze overlast te beperken zijn er al verschillende regels voor het plantsoen. Zo mag er tussen 22.00 en 09.00 uur niet gebarbecued worden en is versterkte muziek dan niet toegestaan. Daarnaast mag er geen alcohol gedronken worden tussen deze tijdstippen. Rondom de centrale vijver en de speelweide is het alcoholgebruik altijd verboden.

De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd ook gedebatteerd over het Noorderplantsoen. Moeten er extra maatregelen komen of juist niet? Of moet er zelfs versoepeld worden, zoals een aantal partijen dat wilden met het alcoholverbod. Conclusie: extra maatregelen komen er in ieder geval niet, omdat de huidige al moeilijk te handhaven zijn vanwege een beperkte capaciteit van boa’s en parkwachters.

‘Het lijkt af en toe wel een pretpark’

OOG stelde een vragenlijst op over het Noorderplantsoen. Zo zijn wij benieuwd hoe vaak Groningers in het plantsoen komen, of zij zich beschouwen als een omwonende van het park en hoe zij kijken tegen de huidige regels. Uit de resultaten blijkt dat ruim 63 procent van de respondenten vaak of regelmatig in het Noorderplantsoen komt en bijna dertig procent geeft aan zich te zien als een omwonende.

De resultaten laten zien dat er een verschil is tussen omwonenden en niet-omwonenden in hoeverre zij overlast ervaren in en/of vanuit het Noorderplantsoen. Zo ervaart bijna 42 procent van de mensen die zich niet beschouwen als een omwonende geen overlast terwijl dit bij omwonenden slechts zestien procent is. Ook is het duidelijk dat omwonenden veel meer redelijk tot heel veel overlast ervaren in vergelijking met andere Groningers (39,6 tegenover 11,93 procent).

Als we vragen naar wat voor soort overlast het gaat, laten Groningers weten dat dit voornamelijk om afval gaat. Ook zorgen muziek, alcohol en barbecueën voor overlast. Respondenten die “anders” invullen, laten weten zich te storen aan de drukte in het Noorderplantsoen in combinatie met lawaai en verkeer van fietsers, scooters en fatbikes. Ook storen zij zich aan hondenpoep en overlast van daklozen en junks.

Ruim 86 procent van de respondenten heeft begrip voor de klachten van buurtbewoners. Zo laat iemand weten: “Vrienden wonen aan Oranjesingel. Bij bezoeken begrijp je hun ergernis maar al te goed. Lawaai, geuren, drukte etc.” Een ander: “Het lijkt af en toe wel een pretpark. Er mag best meer respect zijn voor omwonenden en de natuur van het plantsoen.”

Toch laten mensen zich ook kritisch uit over de klachten van buurtbewoners: “Als je midden in de stad wilt en gaat wonen, komt dat met alle lusten van de stad alsook alle lasten. Als je rust en stilte wilt, moet je op een plek gaan wonen waar rust en stilte is. Er zijn genoeg afgelegen dorpjes die dat bieden. Stop met de hele wereld vragen zich aan jou aan te passen.” Een buurtbewoner laat weten: “Als aanwonende van het plantsoen kan ik mij niet vinden in de wensen van de buurtvereniging. Zij vertegenwoordigen maar een kleine groep en negeren de stem van andersdenkenden. Echter, ik kan niet ontkennen dat de overlast de afgelopen jaren wel sterk gestegen is.”

‘Geen zuipfestijn, maar wat drankjes moet kunnen’

Er mag na 22.00 uur geen alcohol worden gedronken in het Noorderplantsoen. Ongeveer 46 procent van de Groningers is het eens met de huidige regel. Toch vindt ook een derde van de respondenten dat er een totaalverbod moet komen op het drinken van alcohol in het plantsoen. Een tegenstander van het verbod laat weten: “Een totaalverbod is totaal overdreven. Studenten moeten in de zomer kunnen uitwijken uit hun veelal kleine, dure, slecht geïsoleerde, bloedhete kamertjes. Daar hoort ook een drankje bij.” Ook zeggen respondenten dat een totaalverbod moeilijk te handhaven is, iets wat de gemeente zelf ook aangeeft. De huidige regelgeving is dus volgens de meerderheid voldoende: “Het Noorderplantsoen is een hele gezellige plek om te zitten met vrienden. Het moet geen zuipfestijn worden, dus daarom is een verbod tussen 22:00 en 09:00 uur goed genoeg. Gezellig een biertje met vrienden aan de vijver of een avondje in het gras zitten onder het genot van wat drankjes moet kunnen en maakt het juist ook bruisend. Verbieden zal overigens alleen maar stiekem gedrag in de hand helpen en ook veel weerstand.”



Bij de speelweide en de centrale vijver mag nooit alcohol worden gedronken. Bijna twee op de drie Groningers is het eens met deze regel. Respondenten zeggen dat ze het vooral een goede regel vinden voor bij de speelweide. “In de buurt van de speelweide spelen ook kinderen. Het lijkt me niet handig als daar voortdurend dronken volwassenen zitten te lallen”, zegt iemand. Maar er is wel wat discussie rondom de centrale vijver. Sommige respondenten snappen dat er bij de speelweide geen alcohol mag worden gedronken omdat er kinderen spelen, maar bij de vijver hoeft er geen verbod volgens hen: “Beetje liggen en mensen kijken. Laat ze daar maar lekker drinken.” En: “Bij de centrale vijver lijkt het me geen probleem, zolang het niet tot overlast leidt.”

Speelweide

Centrale vijver

‘Niet iedereen heeft een tuin om in te barbecueën’

Op een mooie zomerse dag kan het verleidelijk te zijn een barbecue mee te nemen naar het park, en lekker met wat vrienden te gaan eten in het Noorderplantsoen. De regels schrijven momenteel voor dat er tot 22.00 uur ’s avonds vlees en groente geroosterd mag worden op de barbecue. 37,45 procent van de mensen vindt dat dat zo mag blijven. Meer dan de helft van de mensen (51,28%) wil juist een totaalverbod van de barbecue in het Noorderplantsoen. “Wij zitten als bewoners in de stank van anderen, barbecueën is geen mensenrecht, schone lucht wel”, reageert een voorstander van een totaalverbod.

Tegenstanders van een totaalverbod wijzen op het feit dat sommige mensen klein wonen, en niet de luxe hebben in eigen tuin te grillen: “Studenten hebben over het algemeen geen tuin, en een park is wat dat betreft een mooie voorziening. Wel is het zo dat als je gebruik maakt van algemene voorzieningen dat je dan rekening met elkaar moet houden. Zowel met het opruimen van je zooi als met de omgeving.”

‘Als je naast het park woont, kan je niet aan de muziek ontsnappen’

Tijdens het relaxen in het park nemen mensen ook wel eens een draagbare speaker mee om hun favoriete liedjes af te spelen. Een groot deel van de Groningers vindt dit helemaal geen goed idee. Bijna twee op de drie mensen willen af van het afspelen van versterkte muziek in het Noorderplantsoen. “Een park is voor de rust. En iedereen houdt van andere muziek en wil niet gedwongen zijn om naar muziekkeuze van anderen te luisteren. Helemaal niet als je naast het park woont, dan kun je er niet aan ontsnappen”, aldus een bezorgde omwonende.

Voorstanders van het meenemen van een geluidsboxje zijn er ook: “Omwonenden moeten kunnen slapen. Lijkt me heel normaal om daar rekening mee te houden. Net zoals een muziekje overdag wel moet kunnen om het extra gezellig te maken. Daar moeten de omwonenden dan weer tegen kunnen”, aldus een respondent.

Stadspark als alternatief?

Groningers vinden dat de situatie in het Noorderplantsoen een lastig onderwerp is. Een respondent zegt: “Het park is een fijne plek om te zijn voor iedereen. Rekening houden komt van beide kanten. Park bezoekers rekening houden door niet te overdrijven met alcohol, muziek en BBQ en park bewoners niet bij elk incidentje te gaan klagen. Beetje verdraagzaamheid en blij zijn met zo’n mooi park.” Een ander zegt: “Ik snap heel goed dat directe omwonenden last hebben van de plantsoengangers. Echter ben ik ook van mening dat ze niet alles moeten aangrijpen om het ‘stil’ te krijgen. Het is en blijft een openbare ruimte, en daar zitten graag mensen in de zomer. Dat is logisch. Dus klagen mag, maar neem alles wel even met een korreltje zout. Dan is het publiek ook meer bereid er naar te luisteren in plaats nu alles te verbieden.”

Meerdere Groningers stellen het Stadspark voor als alternatief. Zo vraagt iemand zich af: “Waarom worden studenten niet meer naar het Stadspark geleid? Daar is veel meer ruimte voor feestjes en barbecues en weinig omwonenden die er last van kunnen hebben.” Volgens Groningers moet het Stadspark aantrekkelijker worden gemaakt zodat er meer spreiding is van mensen en eventuele overlast.

Verantwoording

De vragenlijst rondom het Noorderplantsoen werd gedeeld via de social media kanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 1837 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. OOG kan niet controleren of de respondenten daadwerkelijk uit de gemeente komen.

In de vragenlijst vroeg OOG aan de respondenten of zij zich als omwonende beschouwen van het Noorderplantsoen. Bijna dertig procent van de respondenten geeft aan zich te beschouwen als een omwonende van het park. Ook dit kan OOG niet controleren of dit daadwerkelijk klopt. Daarnaast woont niet dertig procent van de Groningers rondom het Noorderplantsoen.

Van de respondenten geeft iets meer dan 55 procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer 40,5 procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we binnen de leeftijdscategorieën tot dertig jaar oud dat er te weinig respondenten zijn in vergelijking met het aantal inwoners van de gemeente met deze leeftijd. Omdat Groningen een studentenstad is, is die groep in de gemeente oververtegenwoordigd, terwijl het gemiddelde publiek van OOG zich juist in de wat oudere leeftijdsgroepen begeeft. Zo geeft meer dan 52 procent aan ouder te zijn dan vijftig jaar, terwijl dit niet overeen komt met de demografie van Groningen, dat bekend staat als een studentenstad. De uitslagen van deze enquête zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente Groningen.

