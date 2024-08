Automobilist belandt op de kop in de sloot bij verkeersongeluk Engelbert

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de A7 ter hoogte van Engelbert is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is de automobilist met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 13.30 uur. “De automobilist was onderweg vanuit Stad richting Hoogezand”, vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van Engelbert ging het door nog onduidelijke oorzaak mis. De automobilist raakte van de weg, sloeg over de kop waarbij het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Wel stopten andere automobilisten om hulp te verlenen.”

Traumahelikopter

Hulpdiensten rukten massaal uit. “Aanvankelijk was er veel onbekend. Hoeveel mensen zaten er in het bewuste voertuig? Om die reden kwamen de duikers van de brandweer ter plaatse. Zij hebben de sloot doorzocht of zich daar ook nog andere slachtoffers bevonden. Uiteindelijk werd er bij deze zoekactie niemand aangetroffen. De bestuurder is uit het voertuig bevrijdt. Bij de stabilisatie van het slachtoffer kreeg het ambulancepersoneel hulp van het Mobiel Medisch Team, MMT, dat met de traumahelikopter ter plaatse kwam. Een deel van het MMT-personeel is uiteindelijk in de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.”

Rijbaan afgesloten

Vanwege het ongeluk was één rijbaan afgesloten. Het voertuig is geborgen door een bergingsbedrijf. “In één van de auto’s, waarvan de bestuurder hulp verleende, bevonden zich twee kinderen. Zij hebben van de hulpdiensten een knuffelbeer gekregen. Op vrijwel alle hulpverleningsvoertuigen bevinden zich knuffelberen die gegeven kunnen worden aan kinderen die op welke manier dan ook betrokken zijn geraakt bij een incident. Deze knuffelberen helpen bij het kunnen verwerken van wat ze meegemaakt hebben.”

De politie laat weten dat er onderzoek gedaan wordt naar de toedracht.