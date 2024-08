Automobilist aangehouden na verkeersongeluk Verlengde Hereweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Verlengde Hereweg is een automobilist aangehouden. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 13.00 uur. “Door nog onbekende oorzaak is de automobilist tegen twee paaltjes gebotst”, vertelt Ten Cate. “Daarbij is er forse schade aan het voertuig ontstaan. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk waar geen andere partijen bij betrokken zijn.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. Patrick Wind van 112groningen.nl: “Toen agenten een blaastest wilden uitvoeren sloeg de vrouw het apparaat uit de handen van de agent. Ook trapte ze één van de politiemensen. Hierop is zij aangehouden.”

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Vanwege de aanrijding was de weg tijdelijk deels afgesloten.