Alleenstaande ‘Jan Modaal’ kan bijna nergens een huis kopen, maar kans van slagen is het hoogst in Groningen

Het verschil tussen eenverdieners en tweeverdieners op de huizenmarkt wordt steeds groter, concludeert De Hypotheker in een onderzoek. Groningen is één van de weinige provincie in Nederland waar nog iets betaalbaars te vinden is voor een alleenstaande met een modaal inkomen.

De positie van de alleenstaanden blijft, aldus de hypotheekverstrekker, voor het derde jaar op rij achter qua aanbod op de woningmarkt ten opzichte van tweeverdieners.

Het aantal beschikbare woningen in Nederland waarvoor tweeverdieners met een modaal inkomen (80.000 euro per jaar) een hypotheek (van ongeveer 367.000 euro) kunnen afsluiten, is het afgelopen jaar gestegen met bijna vijf procent. Alleenstaanden met een modaal inkomen (44.000 euro) zagen het woningaanbod voor hen (maximale leensom 171.000 euro) daarentegen met slechts 0,6 procent stijgen.

Die woningen zijn niet gelijk verdeeld over Nederland. In de grote steden is de kans op een woning vrijwel nihil. Amsterdam en Eindhoven hebben slechts 0,1 procent en 0,2 procent van hun woningaanbod beschikbaar voor deze groep. Zoeken in Den Haag (4,6 procent) en Rotterdam (2,9 procent) is iets makkelijker, maar alsnog vrijwel onmogelijk. Alleenstaande modaalverdieners moeten daarom de provincie in.

Slagen doen ze, zo concludeert De Hypotheker, het makkelijkst in Groningen. In onze provincie is 6,5 procent van alle woningen beschikbaar voor deze groep. Op plek twee en drie staan Limburg (5,7 procent) en Zeeland (4,6 procent). Desalniettemin blijft de slagingskans ook hier zeer klein.