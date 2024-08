Alexia niet naar Groningen, prinses kiest voor Londen

Foto: Patrick van Katwijk voor de RVD

Prinses Alexia gaat niet studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De middelste telg van Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begint eind september aan een studie in Londen.

Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdagmiddag bekend. De prinses gaat studeren aan de University College London (UCL). Ze begint daar aan een bachelor Science & Engineering for Social Change.

Toch geen Groningen

Daarmee komt er een einde aan de geruchtenstroom rond de studiekeuze van de prinses. De prinses werd meermaals in verband gebracht met het Groningse studentenleven. Begin juni dook zelfs een e-mailadres voor de prinses op van de Rijksuniversiteit Groningen, waaruit bleek dat ze zich had ingeschreven op de universiteit. Maar al snel werd duidelijk dat de middelste dochter van het Koningspaar zich had ingeschreven bij meerdere universiteiten, omdat ze nog twijfelde over haar studiekeuze.

Aantal jongens

Een paar maanden ervoor maakte de Groningse rapgroep ‘Aantal Jongens’ een nummer over de aanstaande studie van Alexia, waarin ze de prinses vroegen om naar Groningen te komen voor haar studie. Daarover maakte OOG de onderstaande reportage: