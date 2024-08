Aanpak Ring Zuid biedt nog vier fietsexcursies aan langs nieuwe ringweg: “Laat je verrassen”

Foto: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

De opening van de nieuwe zuidelijke ringweg laat nog twee weken op zich wachten. Tot die tijd biedt Aanpak Ring Zuid nog vier fietsexcursies langs de nieuwe ringweg aan.

“Om de opening van de ringweg te vieren, is het in de laatste week van augustus gedurende vier avonden mogelijk om een fietsexcursie te volgen”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Er zijn twee algemene excursies die langs de vernieuwde ringweg voert. Bij de andere twee excursies ligt het accent op de flora en fauna. Je komt op onverwachte plekken en leert enkele leuke weetjes.”

Verrassen

De afgelopen jaren is er rond de ringweg veel veranderd. “Laat je verrassen door de nieuwe aanblik van de stad. De oude ringweg is inmiddels zo goed als overal verdwenen. Daarmee is de nieuwe ruimte zichtbaar geworden die nu ontstaan is. Onze gidsen nemen je mee naar plekken waar je de ringweg goed kunt bekijken en vertellen je opmerkelijke verhalen over de bouw van de ringweg. Ook hebben ze antwoord op je vragen. Je komt onder andere langs het Vrijheidsplein, de fietsvallei Brailleweg, de Hereweg en het spoor.”

“Slimme oplossingen voor dieren”

De excursies op 26 en 28 augustus zitten inmiddels vol. Voor de Groene Ringweg-excursie op 27 en 29 augustus zijn nog plekken beschikbaar. Beide excursies beginnen in de avond om 19.00 uur. “Gidsen Klaas en Jelmer vertellen over de slimme oplossingen voor dieren in een stadse omgeving. Verwacht verhalen over verschillende soorten tunnels, speciale lampen voor vleermuizen en over het groen langs de weg.”

Aanmelden voor de excursies kan op deze website.