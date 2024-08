65 historische schepen leggen komend weekend aan in Stad tijdens Erfgoedtour

Zo’n 65 oude historische vrachtschepen leggen komend weekend aan in Groningen tijdens de Erfgoedtour 2024. Deze tocht is georganiseerd door de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) vanwege het 50-jarige jubileum van de vereniging.

Met de 1000 kilometer lange tour door Nederland kunnen mensen kennis maken met de historische vloot van bedrijfsvaartuigen. De tour is op 6 juli gestart in Middelburg en eindigt op 18 augustus in Hasselt.

Tijdens de Erfgoedtour doen de deelnemers vijftien etappeplaatsen aan, waaronder ook Zoutkamp en Assen. Bij elk van deze etappeplaatsen zullen diverse historische schepen, zoals klippers, tjalken en sleepboten, aanmeren en kunnen bezoekers de schepen bezichtigen.

Er zijn filmvoorstellingen over schipperskinderen, maar ook andere presentaties op boten. Hans Kok van de organisatie van de Erfgoedtour: “Op verschillende schepen zijn presentaties te zien van het Veenkoloniaal Museum uit Veendam en de Historische Scheepswerf uit Sappemeer. Ook is een schilderij te zien die een kunstenaar aan het maken is tijdens de tour.”

De schepen liggen onder andere aan de Hoge en Lage der A, de Zuiderhaven en bij het Emmaviaduct.

Zondagavond vertrekken de historische schepen naar de volgende stop in Assen. “Bijzonder is dat zondagavond boten door het Noord-Willemskanaal varen”, zegt Kok. “Daarvoor gaat ook tijdelijk de Van Ketwich Verschuurbrug open en de spoorbrug bij het Hoofdstation. We hebben dat speciaal geregeld met de brugwachters en ProRail.”