Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De 28 Augustus Rede wordt dit jaar uitgesproken door Jelle Brandt Corstius. Dat maakte de gemeente Groningen dinsdagochtend bekend. De RUG-Alumnus spreekt de rede volgende week woensdag uit in het Academiegebouw ter gelegenheid van de viering van het Gronings Ontzet.

Brandt Corstius (46) studeerde van 1997 tot 2003 geschiedenis en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en woonde van 2005 tot 2010 in Moskou. Brandt Corstius is bekend van zijn vele documentaires en reisverslagen vanuit onder andere India en Rusland en publiceerde meerdere boeken en reisverhalen. Ook presenteerde hij het programma Zomergasten.

De journalist, publicist, programmamaker en Ruslandkenner besteed in de Rede aandacht aan het vaste thema ‘Prijs der Vrijheid’. Ook geeft Brandt Corstius zijn visie op de actuele situatie tussen Rusland en Oekraïne. De 28 Augustus Rede vindt plaats op woensdag 28 augustus van 11.30 tot 12.15 uur in de Aula van het Academiegebouw. De toegang is gratis.