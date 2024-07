Zwembaden Ten Boer en Hoogkerk swingen onder zomerzon: “Extra lang geopend”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

De start van de zomervakantie voor de schooljeugd wordt zaterdag ‘gevierd’ met een echte zomerse dag waarbij de temperaturen op het KNMI-station bij Eelde oplopen naar 29 graden. In de zwembaden in Ten Boer en Hoogkerk is het druk.

“We hebben vandaag al 1.200 bezoekers mogen verwelkomen”, vertelt Peter Redeker van zwembad De Blinkerd in Ten Boer met een grote glimlach. “Daar zijn we ontzettend blij mee. Sowieso gaat het de afgelopen dagen erg goed qua bezoekersaantallen. Vrijdag mochten we bijvoorbeeld 1.100 mensen verwelkomen. Dit mooie weer mag wat ons betreft ook nog heel lang aanhouden. Vanwege de zomerse temperaturen zijn we vandaag ook een uurtje langer geopend. Normaal zouden we de deuren om 17.00 uur sluiten, maar dit hebben we verlengd tot 18.00 uur.”

Erik Zigterman (zwembad Hoogkerk): “We krijgen vandaag veel complimenten”

In Hoogkerk is vergelijkbaar enthousiasme te horen. “Het is vandaag ontzettend druk”, zegt Erik Zigterman. “Tot nu toe hebben we zo’n vijfhonderd mensen aan de poort gehad. Ook gisteren was het druk. En van tevoren dacht ik; het zal vandaag wel rustiger worden. De vakantie is begonnen dus iedereen vertrekt direct naar bestemmingen elders. Maar niets is minder waar. En we krijgen vandaag mooie complimenten toebedeeld. Ik heb van verschillende mensen te horen gekregen dat ze het een ontzettend mooie en verzorgde plek vinden. Ook de toegangsprijs wordt genoemd. En dat klopt. Want die willen we bewust laag houden.”

Extra lang geopend

Vanwege het mooie weer is het bad in Hoogkerk zaterdag ook extra lang geopend. “Normaal zouden we om 17.00 uur sluiten, maar vandaag doen we de deuren om 20.00 uur dicht. En om van de mogelijkheid gebruik te maken: ik ben heel trots op alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Bij het bad hebben we twee mensen staan die toezicht houden. Deels worden zij betaald, maar deels doen ze het ook vrijwillig. Dat we vandaag extra lang open kunnen, dat we dat mogelijk maken voor de kinderen, dat vind ik fantastisch. En dat geldt ook voor de mensen die de kiosk beheren en op andere plekken in het zwembad actief zijn.”

Peter Redeker (zwembad Ten Boer): “Afgelopen maanden minder bezoekers”

Tot nu toe is het een zomer die wisselvallig verloopt. In Ten Boer wordt dat duidelijk gemerkt. Redeker: “Om te zwemmen heb je mooi weer nodig. Bij warmte nodigt het meer uit om een verkoelende duik te nemen dan wanneer het regent. Als we kijken naar de afgelopen 2,5 maand, dan hebben we 15.000 bezoekers geteld. Dat is lager in vergelijking met eerdere jaren.” In Hoogkerk herkent men dit beeld. Zigterman: “Op zich mogen we niet klagen. Op werkdagen zwemmen er dagelijks in de vroege ochtend rond de tachtig mensen. Maar het klopt dat het een kwakkelzomer is. Het zou fantastisch zijn als het mooie weer van deze dagen doorgetrokken kan worden. Al die blije gezichten die ik vandaag zie, die geven ook veel energie.”

Johan Kamphuis (OOG-weerman): “Eerste week schoolvakantie verloopt vaak droog”

Of het mooie weer blijft, dat weet alleen OOG-weerman Johan Kamphuis: “Het warme en tropische weer raken we kwijt. Zondag is een overgangsdag waarbij het 25 graden wordt. Er is zon maar ook kan er een enkele fikse onweersbui tot ontwikkeling komen. Maandag blijft het droog, is er af en toe zon en wordt het 22 of 23 graden. Veel mensen ervaren dat als ideaal zomerweer. Dinsdag draait de wind naar het noordwesten en doet de temperatuur een stapje terug naar 20 of 21 graden. Daarbij neemt de kans op een flinke bui toe. De rest van de eerste schoolvakantie week verloopt vaak droog maar soms valt er een bui.”