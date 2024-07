Zorgen over toename catcalling en dilemma’s rond aanpak veilig uitgaan

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

De veiligheid in de gemeente staat er goed voor. Maar ondanks dat het aantal geweldsmisdrijven en diefstallen is afgenomen zijn er in de politiek wel zorgen. Zo neemt het aantal gevallen van catcalling toe en weet de burgemeester niet wat hij met het veilig uitgaan in de nacht aan moet.

“Het doel van een vergadering over de gemeenterekening is dat je terugblikt op het afgelopen jaar. En dan kunnen we constateren dat er het afgelopen jaar keurig uitvoering is gegeven aan de begroting”, vertelt Jeffry van Hoorn van GroenLinks. “De laatste jaren is er geïnvesteerd in preventie, sociale gelijkheid en veiligheid. Jeugd boa’s worden ingezet om criminaliteit te voorkomen. We hebben de mazzel dat we in een veilige gemeente wonen waar we veilig kunnen opgroeien en veilig kunnen werken. Soms gebeuren er ernstige dingen. Daar hebben we aandacht voor en daar ontwikkelen we beleid op.”

Geregistreerde misdrijven gestegen

Uit de jaarrekening blijkt dat het aantal geregistreerde misdrijven in Groningen ten opzichte van 2022 is gestegen van 11.920 naar 13.140. Het aantal doorverwijzingen naar Halt en het aantal geweldsmisdrijven en diefstallen uit woningen namen af. Het aantal winkeldiefstallen nam toe en het aantal vernielingen in de openbare ruimte bleef gelijk.

Daan Swets (Student & Stad): “Cijfers vertellen maar een deel van het verhaal”

Maar wat zeggen deze cijfers? Daan Swets van Student & Stad: “Het vertelt maar een deel van het verhaal. We zien namelijk dat mensen niet altijd aangifte doen. Ik ben zelf een aantal keren slachtoffer geworden. Ik werd ontmoedigd om aangifte te doen. Jongeren doen in het algemeen minder vaak aangifte. Een groeiend aantal mensen voelt zich onveilig in de binnenstad. Als het om de nacht gaat: mensen moeten allerlei toeren uithalen om veilig thuis te komen. Ze hebben een live-tracker ingeschakeld staan zodat er thuis meegekeken kan worden. Mensen lopen met de sleutels in hun hand om zichzelf eventueel te kunnen verdedigen. In Groningen is er nog altijd geen nachtvisie hoe we de nacht veilig kunnen maken. En dat baart ons zorgen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Soms zakt de moed je in de schoenen bij het doen van een aangifte”

Meerdere partijen geven aan dat het belangrijk is dat er aangifte gedaan moet kunnen worden. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Bij de diefstal van e-bikes zien we dat er vaak aangifte wordt gedaan. Vooral omdat verzekeraars dit adviseren. Bij gewone fietsendiefstal gebeurt dit niet. En soms zakt ook gewoon de moed je in de schoenen. Als je bij bepaalde geweldsmisdrijven pas na zeventien dagen aangifte kunt doen dan helpt dat niet. Deze zaken doen iets in de subjectieve veiligheidsbeleving.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Sprake van een capaciteitstekort”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) is het daar mee eens: “Er is sprake van een capaciteitstekort waardoor er niet altijd direct aangifte gedaan kan worden. Online kan dit wel altijd. Deze meldingen worden ook bekeken en als daar zware zaken tussen zitten dan worden die direct geselecteerd.” Van Hoorn: “In hoeverre hebben we als gemeente invloed op dit capaciteitstekort?” Schuiling: “Samen met alle gemeenten hebben we hier invloed op. Vanuit het Rijk krijgen we te weinig middelen om de politie te versterken. Nu geld beschikbaar stellen is niet een oplossing omdat mensen ook eerst opgeleid moeten worden.”

Daan Swets (Student & Stad): “Als je naar het bureau gaat word je met een kluitje het riet ingestuurd”

Swets: “Is het ook een idee om mensen meer bewust te maken om online aangifte te doen? Als je nu naar het bureau gaat word je met een kluitje in het riet gestuurd. Dat ontneemt de motivatie om vervolgens thuis online aangifte te doen.” Schuiling: “Dat er online aangifte gedaan kan worden is iets dat we altijd communiceren. En dat wil ik hier ook benadrukken: als je iets overkomt is het doen van aangifte belangrijk.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Ik ben vijf jaar betrokken bij de veiligheid in de nacht en ik kom er niet uit”

Qua veiligheid in de nacht zit de burgemeester met de handen in het haar. Schuiling: “Je kunt spreken van een dilemma. Hoe kunnen we het uitgaan veiliger maken? We zien als gemeente dat we iets moeten doen. Ik ben hier nu vijf jaar bij betrokken en ik kom er niet uit. Het lijkt mij daarom heel zinvol om na het zomerreces dit op te pakken. Dat we als raad samen de koppen bij elkaar steken om te onderzoeken wat we kunnen doen.” Swets: “Veel gemeenten hebben al een nachtvisie. Is het ook een idee om in gesprek te gaan met gemeenten als Haarlem en Utrecht?” De burgemeester antwoordt dat het belangrijk is om kennis te bundelen waarbij steden niet goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Een aantal kinderen maakten seksgeluiden”

De partijen noemen het ook belangrijk dat er ingezet wordt op voorlichting bij jongeren. Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Onlangs was ik een wandeling aan het maken waarbij een aantal voorbijgangers seksgeluiden naar mij maakten. Wat het bijzonder maakte is dat deze voorbijgangers hoogstens tien jaar oud waren. Het zogeheten catcalling komt steeds vaker ook. Ook bij kinderen.” Swets: “Is het een idee om boa’s in te zetten wanneer het gaat om deze straatintimidatie? Ook omdat straatintimidatie sinds deze week officieel strafbaar is.” Gierkink: “Handhaving is een sluitstuk. In dit geval zou dat een goed idee zijn.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Een persoonlijke aanpak waarbij we aangeven dat we dit gedrag niet willen”

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Het lijkt ons goed dat jongeren die crimineel actief zijn actief opgezocht worden. Een persoonlijke aanpak waarbij er heel duidelijk wordt aangegeven dat we dit gedrag niet willen. En wanneer het gaat om straatintimidatie zijn wij bezorgd dat veel horecagelegenheden in onze gemeente niet aangehaakt zijn bij de cursus om dit grensoverschrijdende gedrag te herkennen. Daarnaast vragen wij ons af waarom de inleveractie rond messen afgelopen jaar niet herhaald is.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Met het inleveren van wapens bereiken we niet de jongeren”

Schuiling: “In 2022 hebben we deze actie geëvalueerd. Het had een duidelijke meerwaarde maar de vraag is wel of we jongeren toen eigenlijk wel bereikt hebben. Daar hebben we grote vraagtekens bij. Het inleveren van wapens blijft relevant maar we zijn aan het zoeken of we wellicht ook iets anders kunnen verzinnen. We willen vooral inzetten op scholen. Dat we aan kinderen duidelijk maken om het niet in je hoofd te halen om een mes bij te hebben.” D66 vraagt of middelbare scholen ook meegenomen kunnen worden. De burgemeester laat weten dat er op dit gebied aangesloten wordt bij landelijke campagnes.

Maria Martinez Doubiani (D66): “Hoe gaan we om met digitale weerbaarheid?

Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat de burgemeester heel duidelijk inzet op basisscholen. Maria Martinez Doubiani van D66: “Onlangs is een gemeentelijke leverancier gehackt waarbij gegevens in handen kwamen van criminelen. De online veiligheid wordt steeds belangrijker. Hoe gaan we om met digitale weerbaarheid?” Schuiling: “Je moet er constant bovenop zitten. Iedere actie leidt tot een reactie. Wat we doen is dat we de aandacht op scholen vergroten. Op basisscholen zijn we bijvoorbeeld bezig met weerbaarheid onder de aandacht te brengen en hoe je de digitale gevaren kunt herkennen.”

Kelly Blauw (PVV): “Hangt de hele binnenstad vol met camera’s”

Kelly Blauw van de PVV: “Mijn partij vindt het belangrijk dat we kinderen en inwoners goed kunnen beschermen. Dat gaat nu niet helemaal goed. De politie, de burgemeester en het Openbaar Ministerie doen hun best. Toch zien we met enige regelmaat vecht- en schietpartijen en straatintimidaties. Gebeurtenissen die zich niet beperken tot de nacht maar ook overdag voorkomen. Wij denken dat het goed is dat politieagenten beter beloond gaan worden. Waardoor het beroep aantrekkelijker wordt. Maar men zou ook meer hulpmiddelen moeten krijgen. Wat ons betreft wordt de hele binnenstad volgedrukt met camera’s zodat er geen blinde vlekken meer zijn.” Blauw staat daar niet alleen in. Ook het CDA ziet voordelen in het ophangen van meer camera’s.

Volgende week wordt er verder gesproken over de gemeenterekening. D66 heeft aangekondigd bezig te zijn met een motie om digitale weerbaarheid meer op de kaart te zetten.