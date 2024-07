“Zorgen dat we zo snel mogelijk water afvoeren, noodpompen bij Garmerwolde blijven voorlopig draaien”

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

In de provincie is er vrijdag en ook op zaterdag een grote hoeveelheid neerslag gevallen. Voor waterschap Noorderzijlvest betekent het hard werken waarbij men het overtollige water zo snel mogelijk wil afvoeren richting de Waddenzee.

“Vrijdag is er in ongeveer tien uur tijd zo’n 35 tot 45 millimeter regen gevallen”, vertelt Niels Godron van het waterschap. “De verwachting was dat er vandaag vijf millimeter neerslag zou vallen, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. In Eelde is bijvoorbeeld eerder vandaag in korte tijd al 12 millimeter hemelwater gevallen. Dat betekent dat we ook vandaag hard aan het werk blijven en de situatie monitoren en controleren.”

Tijdelijke pompen bij Garmerwolde

Het doel is om het water zo snel mogelijk in de Waddenzee te spuien. “Bij Garmerwolde blijven de tijdelijke pompen bij de Bronssluis en Slimsluis vandaag draaien. Op deze plek werken we op een hele goede manier samen met de collega’s van Hunze en Aa’s. Op deze plek pompen we het water van het Damsterdiep naar het Eemskanaal. Omdat deze pompen in bedrijf zijn is het fietspad langs het Eemskanaal tijdelijk afgesloten.”

“Gemalen draaien volop”

Godron: “Daarnaast draait gemaal De Waterwolf sinds gisteravond op volle capaciteit. Het Herman Derk Louwes-gemaal bij Zoutkamp voert volop water af. Bij Delfzijl doen we dat met het gemaal De Drie Delfzijlen. Bij De Drie Delfzijlen is door renovatie één pomp buiten werking, waardoor we daar op dit met maar één pomp kunnen werken.”

“Voldoende buffermogelijkheden”

Op dit moment is de situatie stabiel: “We zagen de afgelopen dagen de verwachting en hebben daar op voorgesorteerd door onze boezemgemalen al op lage capaciteit te laten draaien voor de regen aan. Dit weekend kunnen we niet goed water spuien op de Waddenzee. Maar tijdelijk kunnen we dit opslaan in het Lauwersmeer.”

“Als er een bui valt kan er plaatselijk overlast ontstaan”

Problemen in en rond Stad zijn er zaterdag niet: “Wat er kan gebeuren is dat als er een bui valt, waarbij het om de nodige millimeters gaat, dat er plaatselijk overlast kan ontstaan. We werken hard om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. De gemalen hebben een bezetting en peilbeheerders trekken door het gebied om de situatie goed in de gaten te houden. En de voorspellingen lijken goed: komende dagen wordt het droger en rustiger weer waardoor de problemen dan ook snel voorbij zullen zijn.”