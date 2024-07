Zorgen bij stadskudde over blauwtongvirus: “Hoop was dat we een rustige zomer zouden hebben”

Foto Sebastiaan Scheffer. Schaapskudde in Zenike

De beheerders van de stadskudde maken zich zorgen over het blauwtongvirus. Ondanks een grote vaccinatiecampagne grijpt het virus in het land nog steeds om zich heen en zijn er elders ook schapen overleden.

“We hadden gehoopt op een rustige zomer”, vertelt herder Joshua Bos. “Vorig jaar greep het virus tijdens de zomermaanden om zich heen en heeft het ons net niet bereikt. Dat was een hele opluchting. Afgelopen voorjaar meldde het ministerie dat er verschillende vaccins op de markt werden gebracht die goed zouden werken tegen het virus. Wij hebben onze schapen en geiten de afgelopen periode allemaal gevaccineerd. De koeien die we hebben worden deze week gevaccineerd.”

Blauwtongvirus

Het blauwtongvirus wordt verspreid via kleine muggen, zogeheten knutten. De knutten slaan vooral toe bij schapen. Deze dieren krijgen te maken met hoge koorts, zwellingen en een blauwe tong. Ongeveer 75 procent van de schapen die de ziekte krijgen, overleeft dit niet. Volgens boerenbrancheorganisatie LTO zijn er in Nederland sinds de uitbraak van het virus zo’n 55.000 schapen en 1.000 runderen om het leven gekomen

“Nog geen blauwtongvirus aangetroffen”

Bos: “De hoop was dat met het vaccin er minder dieren ziek zouden worden. Dat lijkt nu tegen te vallen. Althans zoals het nu lijkt. Tot nu toe hebben we in de kuddes die wij hebben geen blauwtong geconstateerd. Maar met dit recente nieuws lijkt het wachten tot dit gaat gebeuren.” De schaapsherder vestigt daarbij ook zijn hoop op de professionals: “We weten nog maar heel weinig. Hoe kan de knut overwinteren? Hoe verspreidt het zich? Ik denk dat dit heel interessant is om uit te dokteren. En wellicht kunnen we ook iets met deze informatie. Als de knut zich op een bepaalde manier verspreidt kunnen wij wellicht iets doen om dit tegen te gaan. Maar daarvoor zijn we echt afhankelijk van de professionals die onderzoek doen naar het virus.”

“Verschillende geluiden hoe heftig het is”

Bij het College ter beoordeling van geneesmiddelen zijn tot nu toe drie meldingen gedaan van dieren die besmet zijn met het blauwtongvirus. Het college roept dierenartsen en veehouders op om verdenkingen van blauwtong na inenting meteen door te geven. Uit de gegevens blijkt dat het virus vooral heerst in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Dierenartsen zien geen verschil tussen de verschillende vaccins. Bos: “We horen verschillende geluiden hoe heftig het is. Zonder vaccinatie overlijdt driekwart van de dieren. Maar hoeveel procent overlijdt met vaccinatie weten we nog niet. Zonder vaccinatie waren er schapen die het virus overleefden, maar die vervolgens last bleven houden van gezondheidsklachten. Hoe dat met het vaccin is weten we nog niet.”

“We hadden gehoopt op een rustige zomer”

Volgens de schaapsherder is er nog veel onderzoek nodig. “Maar een rustige zomer gaat het helaas niet worden. En daar hadden we wel op gehoopt.” Bos is onder andere schaapsherder van de stadskudde die deze dagen bij het Martini Ziekenhuis verblijft. In de zomer verzorgt de kudde het groen in de gemeente. In de winter wordt er overwintert in de schaapskooi in het Drentse Weiteveen. De kudde in Weiteveen bestaat uit zo’n 1.100 schapen, geiten en koeien.