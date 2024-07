Zorgen bij de Hanze over bezuinigingen hoger onderwijs

Foto: Joris van Tweel

De Hanze maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen bij het hoger onderwijs. Het gaat ten koste van vernieuwing en jaagt studenten weg, aldus de hogeschool.



Samen met andere hogescholen heeft de Hanze de zorgen via een brief overhandigd aan onderwijsminister Eppo Bruins.

Praktijk

Een van de bezuinigingen treft het praktijkgericht onderzoek: “Het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen is belangrijk voor innovatie en vernieuwing in Nederland”, aldus Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur. “We helpen bedrijven en instellingen helpen bij alle veranderingen die zij moeten realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief als BuildinG, de proeftuin voor duurzame innovaties. Daar worden bijvoorbeeld innovaties in de bouw, nieuwe duurzame en beter isolerende materialen en technieken om wateroverlast te voorkomen ontwikkeld. Daar hebben we allemaal belang bij.”

Internationale studenten

Ook wil het Kabinet de instroom van buitenlandse studenten verminderen. De Hanze is het hier niet mee eens. “Deze maatregel is ongepast voor de Noordelijke regio”, aldus Pouwels. “We hebben elk talent nodig om de grote arbeidsmarkttekorten aan te pakken. Daarnaast vinden wij het aanbod van internationale opleidingen en het aantal internationale studenten nu, passend bij onze ambities. Daarom roepen wij het kabinet op om het aantal internationale studenten bij hogescholen niet te verminderen.” Op de Hanze is 8 procent van de studenten afkomstig uit het buitenland.

Langstudeerboete

Ook de langstudeerboete is tegen het zere been van de Hanze. Het zou potentiële studenten afschrikken zegt Pouwels: “Vooral degenen die al moeite hebben met de financiële drempel van studeren in het hoger onderwijs. Het hbo speelt een cruciale rol in de toegankelijkheid van hoger onderwijs. Minder instroom betekent minder hoogopgeleid talent voor de arbeidsmarkt in onze regio”.