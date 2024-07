Zonovergoten en tropische zaterdag, daarna minder warm en meer kans op een bui

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het was even genieten van echt warm en droog zomerweer de afgelopen dagen. Zaterdag is voorlopig de laatste, want in de dagen erna gaat de thermometer naar beneden en neemt de kans op een flinke (onweers)bui toe.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag wordt een zonovergoten en tropische dag met temperaturen oplopend naar 29 of de tropische 30 graden. In de loop van de middag ontstaan wat wolken. De wind die draait van het zuidoosten naar het oosten is zwak, hooguit matig rond windkracht 2 of 3. Om 20:00 uur is het nog altijd 27 of 28 graden. In de nacht zakt het kwik pas tegen de ochtend tot iets onder de 20 graden.

De dag erna wordt een overgangsdag tussen de tropische en beduidend minder warme lucht. Het wordt zondag 25 graden. Er is af en toe zon maar er kan ook een enkele fikse (onweers) bui tot ontwikkeling komen. De westelijke wind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht 16 graden.

Maandag blijft het droog, is er af en toe zon en wordt het 22 of 23 graden en dat voor veel mensen het ideale zomerweer zijn. Dinsdag draait de wind naar het noordwesten en doet het kwik een stapje terug naar 20 of 21 graden. Daarbij neemt de kans op een flinke bui toe. De rest van de eerste vakantieweek verloopt vaak droog, maar soms valt er een bui. Verder schijnt de zon nu en dan en zijn de temperaturen iets aan de gematigde kant met 20 tot 22 graden.