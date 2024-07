Zondag zon maar ook buien, komende week warmer

Het is verstandig om de paraplu de komende dagen bij de hand te houden. Ondanks dat het de komende dagen warmer wordt is er elke dag ook kans op neerslag.

Zondag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de ochtend is er de meeste ruimte voor de zon, in de middag is er kans op buien. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 18 of 19 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt wisselend bewolkt waarbij de minimumtemperatuur rond de 11 of 12 graden komt te liggen.

Maandag is er wat meer ruimte voor de zon. In de middag neemt echter de bewolking toe en daarmee ook de kans op buien. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten, later draaiend naar het noordoosten, wordt het 20 of 21 graden. Dinsdag lijkt droog te gaan verlopen. Er is veel bewolking en zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn. Het wordt 25 of 26 graden. Woensdag is er weer kans op neerslag. Het is overwegend bewolkt en verspreid over de dag valt er een bui. Dan wordt het 21 of 22 graden.