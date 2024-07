‘Zondag zon en bewolking, komende dagen zomers maar ook buien’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De hogere temperaturen gaan we de komende dagen kwijtraken. In plaats daarvan wordt het met 21 of 22 graden wat aangenamer, hoewel er wel buien kunnen vallen.

Zondag begint de dag zonnig. Gedurende de ochtend krijgen we te maken met toenemende bewolking. Mogelijk kan er in de late middag of avond een onweersbui vallen. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting wordt het 25 of 26 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt grotendeels bewolkt. Het blijft wel droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 of 16 graden.

Op maandag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 22 of 23 graden. Op dinsdag vallen er verspreid over de dag buien. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Dan wordt het 20 of 21 graden.