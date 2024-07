Zondag wel een groot scherm in Stad als Oranje de finale haalt? ‘Zou een gemiste kans zijn als het niet lukt’

foto: Jordi Haverdings / 112groningen.nl

Nederland – Engeland kijken op een groot scherm in de stad gaat niet gebeuren. Maar als het aan de Groningse CDA-fractie ligt, zet de gemeente alles op alles om dat komende zondag wel voor elkaar te krijgen, mocht Oranje de finale bereiken.

“We gaan er natuurlijk vanuit dat we de wedstrijd tegen Engeland gaan winnen en we aankomende zondag de finale spelen,” schrijft CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. “Het zou een gemiste kans zijn als het niet lukt om een groot scherm te realiseren.”

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over het vertonen van wedstrijden op schermen, maar na ophef werden de regels versoepeld. De afgelopen periode zijn er geen vergunningsaanvragen binnengekomen voor een groot scherm op de Grote Markt. Ook voor de halve finale gebeurde dat niet en rond de finale zijn ook nog geen aanvragen gedaan, meldt DvhN. Er stond een plan met een groot scherm op papier in MartiniPlaza voor komende zondag, maar ook daar gaat een streep door. Zoals tijdens de rest van het EK het geval was, zijn opnieuw de kosten te hoog en de opbrengsten te laag.

Het CDA hoopt nu dat de gemeente zelf het initiatief neemt en horecaondernemers vraagt om de organisatie op zich te nemen. Het college moet de komende dagen een actieve rol spelen om, samen met ondernemers, een groot scherm voor elkaar te krijgen, vindt De Haan: “Het is een prachtige kans om met vele Groningers eensgezind het Nederlands elftal aan te moedigen. Waardevol voor het creëren van meer gemeenschapszin.”