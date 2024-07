‘Zondag veel zon, komende dagen oplopende temperaturen’

Foto: Johan Bosklopper

Het belooft een mooie, zomerse week te gaan worden. De zon krijgt de komende dagen veel ruimte. Op dinsdag kan het 25 of 26 graden gaan worden.

Zondag begint de dag zonnig. Verspreid over de dag ontstaan er wat wolkenvelden, maar de zon krijgt veel ruimte. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting wordt het 20 of 21 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 of 12 graden. In de vroege ochtend is er kans op mist of nevel.

Maandag zijn de veranderingen klein. De zon krijgt veel ruimte. In de ochtend is er nog kans op wat wolkenvelden. De wind is zwak en komt uit zuidoostelijke richting. Het wordt 22 of 23 graden. Dinsdag gaat zonovergoten verlopen. De wind is nagenoeg afwezig. Dan wordt het 25 of 26 graden.