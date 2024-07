‘Zondag bewolkt en een bui, komende dagen warmer maar onstabiliteit blijft’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De paraplu kan nog niet opgeruimd worden. Ondanks dat het komende dagen warmer wordt blijft de kans op een bui aanwezig.

Zondag begint de dag bewolkt waarbij zo nu en dan de zon zich even laat zien. In de middag is er kans op buien. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 18 of 19 graden. In de nacht van zondag op maandag is het grotendeels helder en koelt het af naar 12 of 13 graden. Het is dan droog. Op maandag is er wat meer ruimte voor de zon maar vallen er ook verspreid over de dag enkele buien. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting, later draaiend naar noordoost, wordt het 21 of 22 graden.

Dinsdag zijn de veranderingen klein. Er is ruimte voor de zon maar er vallen ook buien waarbij er kans is op onweer. Het wordt dan 20 of 21 graden.