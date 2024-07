Zomervakantie boordevol activiteiten bij De Jonge Onderzoekers

Foto: Wouter Holsappel

De scholen zijn nog een paar dagen geopend maar vanaf vrijdag is het dan eindelijk zomervakantie. Zes weken waarin je alle tijd hebt om leuke dingen te doen. Zo kun je bijvoorbeeld De Jonge Onderzoekers bezoeken.

“Deze zomer organiseren wij niet één maar twee vakantieweken”, vertelt de organisatie. “In de eerste en in de laatste week van de zomervakantie zijn we geopend. Iedereen die 8 jaar of ouder is kan bij ons meedoen. Zo kun je aan de slag op onze elektronica-, hout- of metaalafdeling. Ook kun je op verschillende dagen aan de slag met computers, in het 3d-lab en kun je werken met papier en textiel. Je werkt aan een project of je maakt iets wat je zelf ontzettend leuk lijkt. Niets is te gek en op elke afdeling staan ervaren vrijwilligers klaar die je graag willen helpen.”

De eerste vakantieweek duurt van dinsdag 23 juli tot en met zaterdag 27 juli. De tweede zomerweek vindt plaats van dinsdag 27 augustus tot en met zaterdag 31 augustus. De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat zijn op deze dagen dagelijks geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Een dagkaartje kost 7 euro. Meer informatie vind je op deze website.

Verslaggever Mirthe Klootwijk maakte in de herfst van 2022 een reportage over De Jonge Onderzoekers: