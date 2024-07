Zomerstad trapt vakantie af met tientallen springkussens op Vismarkt

Foto: Rieks Oijnhausen

Met de start van de zomervakantie is dit weekend ook Zomerstad begonnen. Op de Vismarkt konden kinderen naar hartenlust springen en ravotten op zo’n 45 springkussens die stonden opgesteld.

“Als je deze zomervakantie in Groningen blijft, dan hoef je je niet te vervelen”, laat de organisatie weten. “We hebben een veelzijdig festival samengesteld, waarbij er elke dag wel iets wordt georganiseerd. Dit doen we onder het motto spelen, leren en maken.” Zondag werd Zomerstad afgetrapt met Groningen on Air. “Van 12.00 tot 17.00 uur stonden er op de Vismarkt zo’n 45 springkussens waar kinderen plezier konden maken.”

Ook de komende dagen zijn er volop activiteiten. Zo vindt op woensdag de ‘achterkant van de stad’ plaats. Deelnemers hebben op die dag de mogelijkheid om achter deuren te kijken die normaal gesloten blijven, zoals de Martinikerk, het provinciehuis of het politiebureau. Later vinden er nog knutsel- en voetbalactiviteiten plaats. Zomerstad wordt op 4 augustus afgesloten met een groot feest op de Grote Markt waarbij er schminkers actief zullen zijn en er ook weer springkussens zullen zijn.

