Zomerstad gaat tweede week in: “Word jij de nieuwe Martin Garrix?”

Zaterdag was het gezellig druk op de Grote Markt. Foto: Rieks Oijnhausen

Zomerstad gaat de tweede week in. Zondag hebben kinderen op de Grote Markt de mogelijkheid om de nieuwe Martin Garrix te worden.

“Van 12.00 tot 17.00 uur hebben deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops”, laat de organisatie weten. “Elke workshop duurt 30 tot 45 minuten. Tijdens de les krijg je uitleg over dj’en. Waar moet je op letten en hoe kun je dit doen? Wellicht word jij wel de nieuwe Martin Garrix.” Zomerstad ging vorig weekend van start met een groot springkussenfestival op de Vismarkt. Het gaat om een initiatief van de gemeente en de Groningen City Club. Het is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar.

Zaterdag konden kinderen ook aan de slag. “Er konden hippe tasjes geknutseld worden en men kon aan de slag met spijkerkunst”, laat een nieuwsfotograaf weten. “Op de Grote Markt was het flink druk. Kinderen hadden duidelijk veel plezier om iets moois te maken.” Ook de komende dagen wordt er van alles georganiseerd. Zo is van oudsher de ‘Achterkant van de Stad’ een populair programmaonderdeel. Bij dit onderdeel kunnen de jonge deelnemers een kijkje nemen achter deuren die normaal gesloten blijven. Dit jaar gaan bijvoorbeeld de deuren open van het Provinciehuis, het politiebureau aan de Rademarkt en de McDonalds. Komende zaterdag staat Zomerstad in het teken van voetbal, waarbij er verschillende clinics worden aangeboden. Volgende week wordt Zomerstad afgesloten met een grande finale. De leukste activiteiten die gedurende de twee weken werden aangeboden komen nog eens voorbij. Zo kan er geknutseld worden, zijn er games en kan er plezier worden gemaakt op springkussens.

Meer informatie over Zomerstad vind je op deze website.