Zomeractiviteiten in Groninger Museum dat ook op maandagen open is

Foto Groninger Museum

Het Groninger Museum komt met een nieuw educatief programma. De hele zomervakantie is het museum ook op maandag geopend. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar hebben gratis toegang.

Er is een aanvullende rondleiding over het slavernijverleden van Groningen en er zijn bijzondere creatieve opdrachten rond het thema Kinderbiënnale – A Better Place in het atelier van het museum.

Ook organiseert het museum een tekenwedstrijd, een audiotour langs de collectie en een caravan gaat de provincie in en brengt jongeren in aanraking met kunst en cultuur. Die gaat naar diverse festivals waaronder Noorderzon en het Kinderfestival in Haren.

Meer informatie op de website van het Groninger Museum.