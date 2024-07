Zoekactie in vijvers naar vermiste man (78) levert niets op

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vrijwilligers van SAR Nederland hebben de afgelopen dagen gezocht in vijvers rond de Antaresstraat naar de sinds vorige week vermiste Evert Jansen. De 78-jarige Jansen werd vorige week zaterdagavond voor het laatst gezien.

“Met behulp van speurhonden hebben we de afgelopen dagen een aantal vijvers doorzocht”, laat SAR Nederland weten. “Dit hebben we gedaan naar aanleiding van een aantal camerabeelden. De afgelopen dagen zijn we tot laat in de avond doorgegaan, maar dit heeft nog geen resultaat opgeleverd. Wel hebben we onze bevinden doorgegeven aan de politie.”

Signalement

Jansen vertrok afgelopen zaterdagavond rond 23.30 uur bij zijn woonadres aan de Antaresstraat in de wijk Paddepoel. Hij is toen zeer waarschijnlijk vertrokken met een rollator. Jansen droeg op dat moment een grijze broek en een blauw vest met grijze vlekjes. Ook droeg hij een blauwe baseballpet met de letters L.A. erop. De politie stelt dat Jansen waarschijnlijk op sloffen loopt. Het is niet bekend waar hij naartoe is gegaan.

“Controleer je camerabeelden”

De afgelopen week is er op diverse plekken in de stad gezocht. Daarbij werd ook een sonarboot op het Van Starkenborghkanaal en het Reitdiep ingezet en werd er met drones boven het water gevlogen. SAR Nederland doet ondertussen nogmaals een beroep op mensen die een deurbel-, dash- of bewakingscamera hebben. “Woon je op de route van de Antaresstraat naar de Morgensterlaan, bekijk dan je beelden. Staat de vermiste man op de beelden, geef dit dan door aan de politie op telefoonnummer 0800 60 70 of 0900 88 44.