Zes deelnemers door naar halve finale Groninger Orgelconcours: “Niveau ligt bij deze editie erg hoog”

Afgelopen maandag werd er gespeeld op het orgel in Loppersum. Foto: Daria Vinogradova

Zes organisten zijn door naar de halve finale van het International Martini Organ Competition Groningen. De halve finale zal plaatsvinden vanaf aanstaande donderdag.

Het orgelconcours, dat eens in de twee jaar wordt gehouden, kent deze editie twaalf internationale deelnemers. “De jury heeft dinsdag bekendgemaakt welke zes deelnemers door mogen naar de finale”, vertelt Elsbeth Mulder van de organisatie. “De afgelopen twee dagen hebben de twaalf deelnemers hun allerbeste spel mogen laten horen. Maandag werd er op De Mare-Hinsz-orgel gespeeld in Loppersum, dinsdag werd het Martinitorgel in de Martinikerk bespeeld.”

“Niveau ligt erg hoog”

Volgens Mulder ging het om een zeer divers repertoire dat ten gehore werd gebracht. “Het omvatte werken van Johann Jakob Froberger, Johann Kaspar Kerll, Dietrich Buxtehude en Ludwig van Beethoven. De werken werden beoordeeld door een internationale jury. Dinsdag hadden zij een half uur beraad nodig om de zes halve finalisten te selecteren. De voorzitter, Bernard Foccroulle, merkte op dat het niveau van de deelnemers bij deze editie erg hoog is. Ook zei hij dat de kwaliteit van het repertoire op een hoog niveau ligt.”

“Halve finale vindt plaats in de Der Aa-kerk”

De zes deelnemers die door zijn naar de halve finale zijn Francesco Botti uit Italië, Ilaria Centorrino uit Italië, Samuel Giddy uit Australië, Himawari Honda uit Japen, de Nederlandse Wibren Jonkers en Frederik Kranemann uit Duitsland. “Donderdag starten we met de halve finale die plaatsvindt in de Der Aa-kerk waar de deelnemers op het Schnitger-orgel zullen spelen. Er wordt in twee sessies gespeeld: drie halve finalisten spelen in de middag, van 16.00 tot 18.00 uur, en de andere drie spelen in de avond van 20.00 tot 22.00 uur. Op het programma staan werken van Vivaldi, Welmers en Mendelssohn.”

Zaterdag finaledag

Om zich goed voor te kunnen bereiden krijgen de deelnemers woensdag negentig minuten de tijd om op het orgel te spelen. Na de halve finale maakt de jury bekend wie de drie finalisten zijn. Zij spelen zaterdag in de finale.

De halve finale donderdag in de Der Aa-kerk is door het publiek vrij te bezoeken.