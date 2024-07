Žanet rijdt in stijl naar diploma-uitreiking: Hanze regelt privé-taxi voor afgestudeerde studente

Foto: Lars Faber

Het was een bijzondere dag voor een van de afgestudeerde studenten van de opleiding ‘International Communication’ aan de Hanzehogeschool. In plaats van te fietsen naar haar diploma-uitreiking werd de Tsjechische Žanet Mlčáková dinsdagochtend opgehaald met een speciaal busje, waarmee ze ‘in stijl’ naar de Van Olsttoren werd gereden.

De Hanzehogeschool organiseerde via Instagram een wedstrijd, waarmee afstuderende studenten een geheel verzorgde rit naar hun diploma-uitreiking konden winnen. Žanet was een van de gelukkige twee winnaars. Dinsdagochtend stopte een busje bij Žanet voor de deur aan de Nieuwstad om haar naar de Zernike Campus te brengen.

De speciale VIP-taxi is niet het enige glamoureuze in haar leven, vertelt Žanet. De Tsjechische heeft haar eigen lingeriebedrijf. Ook verzorgt ze, samen met haar vriendin Rianda, evenementen waarmee ze vrouwen met elkaar wil verbinden en steunen: de SheGrows-club.

“Ik heb mijn afstudeerproject daar ook over gedaan”, zegt Mlčáková. “Ik heb in Groningen daarvoor evenementen georganiseerd om een netwerk van ambitieuze vrouwen bij elkaar te krijgen.”

De diploma-uitreiking in de Van Olsttoren lijkt voorlopig een van Žanet’s laatste in Groningen. Ze hoopt een nieuw leven op te bouwen in de Randstad. “Ik denk dat ik iets serieuzer ga worden!”