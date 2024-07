Zaagmuldersweg volgend jaar grondig op de schop: fietsstroken aangelegd, snelheid naar 30 en tientallen extra bomen

Foto: Google Maps - Streetview

De Zaagmuldersweg in de Oosterparkwijk gaat, als het aan het gemeentebestuur ligt, vanaf halverwege volgend jaar grondig op de schop. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om 3, 5 miljoen euro vrij te maken om de straat helemaal opnieuw in te richten voor zowel auto’s als fietsers.

De straat is nu vooral gericht op autoverkeer. Dat moet anders, vindt het college. De maximumsnelheid in de straat gaat daarom terug naar dertig kilometer per uur en langs de hele straat komen, aan beide zijden, fietsstroken. Daarnaast komen er vier obstakels waar auto’s om-en-om langs moeten en één wegversmalling.

Tegelijk gaat de gemeente 71 extra bomen planten, met daarnaast nog meer beplanting in plantvakken. Er komt ook minder verhard oppervlak door het inperken van het aantal parkeerplekken, want het haaksparkeren wordt vervangen door langsparkeren op de stoep.

Als de gemeenteraad instemt met de plannen, wil de gemeente halverwege volgend jaar beginnen met de verbouwing van de straat. De aanpak van de Zaagmuldersweg gaat waarschijnlijk een jaar duren.