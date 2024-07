Woningbrand in binnenstad snel onder controle

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Akerkstraat in de binnenstad heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van een woningbrand kwam om 16.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker werden gealarmeerd. “In een magnetron in de keuken was brand ontstaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “De bewoners hadden vrij snel in de gaten dat er iets mis was. Ze waren ook zo helder van geest dat ze direct gehandeld hebben. De stekker werd uit het stopcontact gehaald en de magnetron werd naar buiten gebracht.”

Toen de brandweerlieden arriveerden was de situatie al goeddeels onder controle. “Wij hebben een nacontrole gedaan waarbij we de woning geventileerd hebben. Er is geen schade ontstaan dus stichting Salvage hoeft niet ter plaatse te komen. Wel zal de magnetron vervangen moeten worden.”