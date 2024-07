Wolkenvelden met lokaal buitje donderdag afgewisseld door opklaringen, vrijdag kan kletsnat worden

Foto: Lars Faber

Een terugkeer van warm zomerweer zit er ook de komende dagen niet in. De wisselvalligheid en milde temperaturen houden aan tot na het weekend. Vrijdag zou zelfs wel eens helemaal in het water kunnen vallen, voorspelt weerman Johan Kamphuis.

Donderdag verandert er weinig ten opzichte van de dag ervoor, denkt de weerman. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Lokaal valt een buitje en het wordt 19 of 20 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Zoals het nu lijkt, verandert er vrijdag weinig in Groningen. Eerst is er af en toe zon en in de loop van de dag volgt er kans op enkele buien, bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maar er geldt vrijdag wel wat onzekerheid, aldus Kamphuis. Als een storing boven Frankijk een iets meer noordelijke route neemt dan deze nu lijkt te gaan volgen, wordt vrijdag een waterballet. Ook wordt het dan een stuk kouder. Zoals het nu lijkt, raakt de storing alleen het zuiden van het land en trekt deze vervolgens door naar Duitsland

Het weekend staat weer voor wisselvalligheid. Zaterdag vallen er een paar buien en wordt het 17 graden bij een forse zuidwestenwind. Zondag valt er in de ochtend nog een bui, maar is het ’s middags droog bij 18 of 19 graden. Maandag is het met 23 tot 25 graden een stuk warmer, met veel zon en droog weer.