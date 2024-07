‘Woensdag zon en bewolking, later in de week buien’

Foto: Robert van der Veen

De zon verdwijnt de komende dagen wat uit het beeld. Donderdag en vrijdag gaan bewolkt verlopen waarbij er op vrijdag verspreid over de dag buien gaan vallen.

Woensdag begint de dag met zon. Gaandeweg krijgen we te maken met bewolking, maar de zon komt zo nu en dan ook tevoorschijn. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 19 of 20 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 12 graden komt te liggen.

Op donderdag overheerst de bewolking. In de ochtend kan de zon zich even laten zien, in de middag is er kans op een klein buitje. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Het wordt 22 of 23 graden. Op vrijdag overheerst de bewolking en vallen er verspreid over de dag buien. Dan wordt het 21 of 22 graden.