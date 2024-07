“Woensdag veel bewolking en af en toe zon, komend weekend tropisch”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het weekend lijkt tropisch te gaan verlopen. Voor het zover is krijgen we volgens OOG-weerman Johan Kamphuis te maken met een woensdag die niet helemaal droog gaat verlopen.

“Woensdag is er in de ochtend veel bewolking en is er af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “In de middag winnen opklaringen verder terrein. Op een lokaal buitje na blijft het droog en het wordt 21 of 22 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 of 3. Donderdag zijn er flinke perioden met zon en trekt er af en toe bewolking over. Het wordt 23 of 24 graden en bij rustig weer blijft het droog.”

“Vrijdag is het vrij zonnig en zomers warm bij 27 graden. Ook dan blijft het droog. De nachten worden langzaam aan zwoeler bij minima rond de 16 graden. Zaterdag piekt de zomerse periode en wordt het een tropische dag met een maximumtemperatuur van 30 of 31 graden. Verkoeling van de zuidoostenwind hoeven we niet of nauwelijks te verwachten want waaien doet het nauwelijks. In de nacht van zaterdag op zondag is het zwoel en duikt de temperatuur pas laat tot in de nacht tot iets onder de 20 graden.”

“Zondag wordt de tropische warmte middels een paar buien verdreven en zorgt een westenwind voor temperaturen rond 23 of 24 graden. Dus is het ook dan nog altijd zomers warm. De eerste week van de zomervakantie lijkt op een manier uit de startblokken te gaan die we als ‘gematigd’ zomerweer zouden kunnen omschrijven. De toonaangevende modellen zien vooralsnog geen aanknopingspunten voor een langere periode van hoog zomerweer.”

