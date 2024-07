“Woensdag flinke perioden met zon, zomer zit komende periode stevig in het zadel”

Zon en wolken wisselen elkaar de komende dagen af. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zit de zomer de komende tijd stevig in het zadel. In het weekend is er wel kans op een bui.

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon maar trekt er ook enige, hoge, bewolking over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt rond de 25 graden bij een matige, in het Waddengebied vrij krachtig toenemende noordoostenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht van woensdag op donderdag is het wisselend bewolkt en koelt het af naar 13 graden.”

“Donderdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en met 23 graden wordt het iets minder warm. Vrijdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en wordt alweer zomers warm met 24 of 25 graden. Ook dan blijft het droog en is het rustig weer. Tijdens het weekend komt een lagedrukgebied vanuit IJsland langzaam dichterbij waardoor de kans op een bui op zaterdag toeneemt. De temperaturen blijven zomers maar hitte blijft op afstand. Al met al zit de zomer de komende tijd stevig in het zadel.”

