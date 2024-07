“Woensdag bewolking en regen, komende dagen af en toe zon”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De paraplu kan de komende dagen niet thuisblijven. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we de zon te zien maar vallen er ook regelmatig buien.

“Woensdag is er veel bewolking en zijn er perioden met regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het tijdelijk droog maar in de avonduren vallen er weer een paar buien. Het is koel bij 15 graden en er waait een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 4. In de nacht van woensdag op donderdag minimumtemperaturen rond 13 graden en enkele buien.”

“Donderdag is er af en toe zon en blijft het op een bui in de vroege ochtend na droog. Het wordt 18 graden en er waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 4 tot 5. Vrijdag is er af en toe zon en neemt de bewolking in de middag toe. In de avond gevolgd door regen. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. De nacht van vrijdag op zaterdag verloopt regenachtig en zwoel waarbij de minimumtemperatuur op 17 graden komt te liggen.”

“Zaterdag en zondag wordt het 18 tot 20 graden. Er is af en toe zon en er valt een enkele bui. Maandag zijn de veranderingen klein. Vanaf dinsdag wordt het zeer waarschijnlijk een flink stuk warmer met temperaturen die oplopen naar 23 tot 25 graden. Het zou wel eens zwoel kunnen worden met flink wat zon maar ook dagelijks kans op een bui.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.