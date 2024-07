“Woensdag af en toe zon maar ook buien, volgende week zomers warm”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen zullen niet geheel droog verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er een gerede kans dat het zomers warme weer begin volgende week terug gaat keren.

“Woensdag is er af en toe zon en vallen er in de loop van de dag een paar buien”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 22 of 23 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 of 22 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 tot 3.”

“Vrijdag begint de dag droog met af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe gevolgd door enkele pittige buien. Het wordt 20 of 21 graden. Tijdens het weekend valt er, vooral op zaterdag, een bui en is er daarnaast af en toe zon. Op beide dagen wordt het 19 tot 21 graden en staat er een matige, soms vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. Maandag wordt het waarschijnlijk weer zomers warm.”

