Wisselvallig weer houdt de komende dagen aan, na het weekend weer kans op zomerse warmte

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen blijft het weer in de greep van wisselvalligheid. Droge perioden, af en toe met zon, worden afgewisseld met buien. De thermometer laat tot na het weekend ook geen echte zomerwaardes zien. Maar er gloort enige hoop na het weekend, voorspelt weerman Johan Kamphuis.

Donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af en er waait een forse westenwind. De temperatuur loopt op tot 17 graden. Vrijdag is er in de ochtend af en toe zon en blijft het droog. In de middag wordt de bewolking dikker en neemt de kans op een bui of wat regen toe. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige zuidwestenwind.

In de avond en de naar naar zaterdag wordt er regen verwacht. Ook zaterdagochtend vallen er eerst enkele buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Zondag en maandag zijn er weinig veranderingen. Het wordt 18 tot 20 graden en het blijft vaak droog, maar af en toe valt er toch nog een bui.

Vanaf dinsdag gaan de temperaturen waarschijnlijk stijgen tot rond de 25 graden, hoewel de onstabiliteit niet geheel verdwijnt.