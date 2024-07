‘Winnaars’ en ‘verliezers’ na advies over nieuwe subsidies culturele instellingen

Foto: Website Noorderlicht

De Kunstraad heeft haar advies uitgebracht over welke culturele instellingen in de provincie en de gemeente Groningen subsidie moeten gaan krijgen over de komende vier jaar.

Als het aan de Kunstraad ligt (de overheden moeten zelf nog beslissen) geeft de gemeente Groningen over de komende vier jaar ruim 1.8 miljoen euro aan 23 instellingen in Stad. De provincie zou net iets meer dan drie miljoen euro moeten betalen aan rond de 35 culturele instellingen en projecten.

Zoals dat ook het geval was bij het advies van de Raad van Cultuur (de subsidieadviseur voor cultuursubsidies uit Den Haag) zijn er ‘winnaars’ en ‘verliezers’. In de provincie zijn het met name de borgen die veel geld moeten gaan krijgen, een slordige zeven ton. Grootste subsidie-‘winnaar’ in Stad is Noorderlicht: de fotografiestichting krijgt ongeveer 180.000 euro van de provincie en nog eens 240.000 euro van de gemeente Groningen.

Verliezers zijn onder meer de Oude Groninger Kerken, die de afgelopen vier jaar nog 120.000 euro kregen van de provincie. In totaal was er voor de komende vier jaar drie ton gevraagd aan de gemeente en de provincie, maar de stichting krijgt nu nul, als het aan de Kunstraad ligt. Ook bij het Museum aan de A wordt het snijden, want de 140.000 euro provinciale subsidie verdwijnt.

“Een gezond cultureel ecosysteem vraagt om doorstroming en vernieuwing”, schrijft de Kunstraad over de laatste categorie. “Hoe pijnlijk dit ook is voor de organisaties die nu buiten de boot vallen. Met bovenstaande resultaten zien we dat er ruimte is voor vernieuwing in het cultuurbeleid van Groningen. Iets om trots op te zijn!”