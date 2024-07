Wijkagent Eva Dijkman gaat Oosterparkwijk verlaten: “Vanaf september in Paddepoel”

Foto: Frans Geubel

Wijkagent Eva Dijkman gaat de Oosterparkwijk verlaten. Na de zomer gaat ze aan de slag in de wijk Paddepoel. Dat laat Dijkman weten via sociale media.

Dijkman spreekt van een dubbel gevoel: “Ruim vijf jaar geleden begon ik als wijkagent in de Oosterparkwijk. Zonder ervaring, maar met heel veel energie en een heldere visie op hoe ik denk dat een wijkagent moet opereren: zorgen dat iedereen je kent, je weet te vinden en je respecteert, ook als er opgetreden moet worden.

De wijk heeft mij geholpen mijn visie na te jagen. Mijn ideeën om mensen te bereiken en bekendheid te krijgen, werden hartelijk omarmd en als ik nu door de wijk fiets, kent tachtig procent me bij naam: Eva, de wijkagent van de Oosterparkwijk. Een dikke pluim op mijn werk en mijn inzet.”

“Dubbel gevoel”

Toch komt daar nu een einde aan: “Al enige tijd geleden begon het te kriebelen: Zou ik dit ook in een andere wijk waar kunnen maken? Kan ik dit ook samen opzetten met een collega? Iemand anders meenemen in mijn visie en mezelf versterken met de aanpak van de ander. En toen kwam er onverwacht een kans voorbij. Een nieuwe uitdaging. Met een enorm dubbel gevoel ga ik afscheid nemen van ‘mijn wijk’, die voor altijd een speciaal plekje in mijn hart zal hebben. Na de zomervakantie start ik als wijkagent in Paddepoel.”

Vrouw in de Media Award

Behalve in de wijk is het Dijkman ook gelukt om in de stad goed zichtbaar te zijn. Afgelopen voorjaar won ze de Vrouw in de Media Award Groningen 2023. Voor de titel hadden journalisten negen vrouwen genomineerd. Mensen konden op de kanshebbers stemmen. Dijkman kreeg samen met Izaline Calister, die optrad tijdens de historische herdenking van het slavernijverleden waar koning Willem Alexander excuses maakte, en Desirée van Nieuwenhoven, die als ervaringsexpert over stilgeborenen schrijft en spreekt, de meeste stemmen.

Verslaggever Jetze Koper maakte een reportage over Dijkman: