Wierden en Borgen verduurzaamt 670 woningen

Woningcorporatie Wierden en Borgen gaat 670 woningen met slechte energielabels aanpakken. De woningen staat verspreid in de Stad en 35 dorpen in Groningen.

Het gaat om zo’n 10 procent van de woningen van de corporatie. De meeste hebben energielabel E, F of G, en worden naar minimaal label A gebracht. Omdat het een groot project is en om zo snel mogelijk te kunnen werken is gekozen voor twee aannemers uit het Noorden. Beide gaan 100 tot 130 woningen per jaar verduurzamen. Denk aan dak-, vloer- en muurisolatie, mechanische ventilatie, hybride waterpomp en zonnepanelen. De klus duurt in totaal drie jaar.

Matthieu van Olffen van Wierden en Borgen: “Veel van die woningen staan in kleine kernen; dit is daarmee een mooie impuls voor die dorpen. Met de verduurzaming van de woningen gaan de woonlasten van de huurders fors omlaag en het woongenot omhoog.”