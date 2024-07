Wethouder wil onderzoeken of er gehandhaafd kan worden op onoverzichtelijke situaties Grote Markt

Foto: still uit livestream webcam Grote Markt

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer wil onderzoeken of er gehandhaafd kan gaan worden op onveilige en overzichtelijke situaties op de Grote Markt. Met de herinrichting is de Grote Markt in gebruik als shared spaces.

“De nieuwe inrichting leidt regelmatig tot onveilige of onduidelijke situaties”, vertelt raadslid Etkin Armut. “Zou hier ook op gehandhaafd kunnen worden al is het maar om een norm te stellen.” Broeksma kan zich daar wel in vinden: “Formeel zijn er twee noord-zuidroutes. Van de Ebbingestraat naar de Gelkingestraat en van de Kreupelstraat naar de Oosterstraat. Handhaven is lastig maar we willen wel kijken of dit mogelijk is. En ook hoe we dit kunnen doen en door wie. Moet dit door de politie worden gedaan of wellicht door boa’s.”

“Oost-westroute optimaliseren”

Toch wil Broeksma daar voorlopig nog even mee wachten. “Wat belangrijk is, is dat de situatie eerst helemaal klaar moet zijn. We zijn op dit moment nog bezig om de oost-westroute te optimaliseren. Dit is de route van de Kwinkenplein naar de Rode Weeshuisstraat. De afgelopen periode hebben we het zebrapad al verlegd. Deze lag eerst bij de supermarkt maar ligt nu voor de winkel van een opticien. Dit zorgt er voor dat je als fietser niet iedere keer moet wachten voor voetgangers die over willen steken. De komende tijd werken we verder aan deze route en als dit klaar is dan ontmoedigen we fietsers ook om nog van de Grote Markt gebruik te maken.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Vrachtwagens die van de Ebbinge naar de Gelkinge rijden vind ik gevaarlijker”

Over de Grote Markt wil Broeksma wel kwijt dat het volgens hem qua shared spaces niet slecht gaat. “Onze ervaring is dat fietsers en voetgangers best wel goed naar elkaar kijken.” Toch zijn fietsers niet de enige gevaren benadrukt Benni Leemhuis van GroenLinks: “Wat mij opvalt is dat ik met enige regelmaat ook vrachtwagens en auto’s op vrij hoge snelheid van de Ebbinge naar de Gelkingestraat zie rijden. Is dit ook een aandachtspunt om aan te pakken want persoonlijk vind ik dit nog gevaarlijker.” Broeksma antwoordt volmondig ja en geeft aan dat hier ook aan gewerkt wordt.